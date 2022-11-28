Аварія автобуса з українськими військовими у Латвії - деталі

16:09 28 листопада Київ, Україна

Увечері 26 листопада в районі латвійського міста Айнажі, поряд з естонським кордоном, зіткнулися вантажівка та замовлений силами оборони Естонії автобус, який перевозив військовослужбовців ЗСУ. У МЗС України та силових структурах Естонії та Латвії оприлюднили деталі аварії та розповіли про стан постраждалих.

"Посольства України в Латвії та Естонії піклуються про українців, які потрапили в ДТП . Їм надається необхідна медична допомога, загроз життя немає. Дипломати також взаємодіють із правоохоронцями для з'ясування причин аварії. Попередня версія - негода", - написав у Twitter представник українського МЗС Олег Ніколенко.

Естонські чиновники підтвердили, що внаслідок аварії постраждав один військовослужбовець Сил оборони Естонії, який був доставлений до лікарні для обстеження. Його життю нічого не загрожує. Інші пасажири, які постраждали в аварії, є військовослужбовцями Збройних сил України, також госпіталізовані.



Водночас, Сили оборони Естонії заявили, що не розголошуватимуть більше подробиць про діяльність українських збройних сил в Естонії.



Пожежно-рятувальна служба Латвії раніше повідомила, що водій естонського автобуса загинув, троє людей госпіталізовано у тяжкому стані, ще 23 особи отримали менш серйозні травми.



Постраждалих у ДТП доправили до лікарень Валмієри, Риги та Пярни.



Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс у свою чергу заявив в інтерв'ю Латвійському радіо, що сектор оборони та внутрішніх справ надасть всю необхідну підтримку постраждалим, але Латвія не була поінформована про пересування українських військ через територію своєї країни .