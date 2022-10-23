Аварійна зупинка роботи цехів Рівного Азоту після ракетного обстрілу

08:45 23 жовтня Київ, Україна

Внаслідок ракетного обстрілу російськими окупантами енергетичної інфраструктури України в Рівненській області було аварійно призупинено роботу головних цехів з виробництва мінеральних добрив на хімічному заводі Рівнеазот. Причиною стало часткове знеструмлення, у суботу, 22 жовтня, повідомила прес-служба Group DF.

"Через відсутність електроенергії було зупинено цех аміаку, цех азотної кислоти, вапняково-аміачної селітри та аміачної селітри", - йдеться у повідомленні. "Зусиллями працівників зупинку цехів було зроблено чітко згідно з регламентами. Екологічна ситуація на підприємстві перебуває у межах норм", - уточнили у компанії.

Там додали, що цех нейтралізації та очищення стічних вод працює безперебійно.. Він продовжує приймати стічні води з Рівного у звичайному режимі.

Відновлення діяльності цехів відбудеться у координації з місцевою владою після поновлення стабільної подачі електроенергії.

На Рівноазоті зазначили, що планують повністю виконати всі договірні обов'язки перед фермерами та агрохолдингами щодо постачання мінеральних добрив восени.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ракетного удару 22 жовтня фактично знищено об'єкт енергетики Луцька, зараз його відновлення неможливе.