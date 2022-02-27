Аваков відзвітував про роботу поліції з порятунку і пошуку дітей

Співробітниками поліції протягом року було врятовано понад 300 дитячих життів під час пожеж та понад 100 на водоймах, знайдено більше ніж 14,5 тис. дітей, які вважалися зниклими.
Про це йдеться у відео, яке глава МВС Арсен Аваков розмістив в Twitter у вівторок, 1 червня, до Міжнародного дня дітей.
Так, за рік поліція відшукала 14 659 зниклих дітей, 330 дітей врятували під час пожеж, 110 - врятували на водоймах. Дітям з окупованих територій видали 150 тисяч документів.
Шкільні офіцери поліції працюють в 2028 школах. В країні запустили Єдиний державний реєстр Е-Малятко.
Також поліція почала проєкти: Пошук дітей, Спорт заради розвитку, Почую кожного, Відповідальність починається з мене, Безпечна школа. Будуємо майбутнє разом, Стоп шкільний булінг!, Маю право бути собою, Безпека дітей в кіберпросторі та інші.
Шкільні офіцери поліції працюють в 2028 школах. В країні запустили Єдиний державний реєстр Е-Малятко.
Також поліція почала проєкти: Пошук дітей, Спорт заради розвитку, Почую кожного, Відповідальність починається з мене, Безпечна школа. Будуємо майбутнє разом, Стоп шкільний булінг!, Маю право бути собою, Безпека дітей в кіберпросторі та інші.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі