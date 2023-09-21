АТЕШ повідомляє про аварію на Запорізькій АЕС

Аварії на цій станції стали повсякденною подією з моменту її окупації росіянами.. Очікується, що окупанти спробують звинуватити у тому, що сталося, українське керівництво, але наші агенти продовжуватимуть видобувати правдиву інформацію та ділитися нею", - додали представники партизанського руху.