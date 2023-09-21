АТЕШ повідомляє про аварію на Запорізькій АЕС

На тимчасово окупованій Запорізькій АЕС сталася аварія через дії російських агресорів, як повідомив партизанський рух українців та кримських татар АТЕШ.
Згідно з їхньою інформацією, на атомній станції зафіксували нову аварійну ситуацію, яку, за їхніми словами, спробували приховати окупанти.. Однак, як стверджується в повідомленні, ця інформація вже стала відомою серед працівників самої станції.
Згідно з переданими даними, російські окупанти станції завдали пошкоджень деяким комплектам обладнання, що призвело до ризику зупинення роботи одного з енергоблоків.
Згідно з їхньою інформацією, на атомній станції зафіксували нову аварійну ситуацію, яку, за їхніми словами, спробували приховати окупанти.. Однак, як стверджується в повідомленні, ця інформація вже стала відомою серед працівників самої станції.
Згідно з переданими даними, російські окупанти станції завдали пошкоджень деяким комплектам обладнання, що призвело до ризику зупинення роботи одного з енергоблоків.
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