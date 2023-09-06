Атаки у Запорізькій області: зруйновано 49 об'єктів, обстріли у 30 населених пунктах

На території Запорізької області ворожі збройні сили провели щонайменше 91 атаку, внаслідок яких зруйновано 49 будівель та об'єктів інфраструктури.
Інформація про це з'явилась у каналі Телеграм від Юрія Малашка, голови Запорізької обласної військової адміністрації.
Інформація про це з'явилась у каналі Телеграм від Юрія Малашка, голови Запорізької обласної військової адміністрації.
В останні 24 години окупаційні сили завдали не менше 83 артилерійських ударів по різних населених пунктах, включаючи Гуляйполе, Оріхів, Новоандріївку, Преображенку, Щербаки, Роботине, Лугівське, Степногірськ, Павлівку та інші населені прифронтові райони.
Інформація про постраждалих громадян не надходила, проте значних пошкоджень було завдано об'єктам інфраструктури, житловим будинкам та господарським спорудам. Зафіксовано не менше 49 випадків руйнувань, пов'язаних із цим обстрілом.
Інформація про постраждалих громадян не надходила, проте значних пошкоджень було завдано об'єктам інфраструктури, житловим будинкам та господарським спорудам. Зафіксовано не менше 49 випадків руйнувань, пов'язаних із цим обстрілом.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі