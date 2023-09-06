Атаки у Запорізькій області: зруйновано 49 об'єктів, обстріли у 30 населених пунктах

10:45 29 серпня Київ, Україна

На території Запорізької області ворожі збройні сили провели щонайменше 91 атаку, внаслідок яких зруйновано 49 будівель та об'єктів інфраструктури.



Інформація про це з'явилась у каналі Телеграм від Юрія Малашка, голови Запорізької обласної військової адміністрації.

"Зазнали обстрілу 30 населених пунктів у рамках 91 інциденту на території Запорізької області. Збройні сили противника, використовуючи безпілотні літальні апарати, атакували Чарівне, Малинівку та Левадне, а також здійснили чотири ракетні обстріли із застосуванням РСЗВ (реактивні системи залпового вогню) у напрямку Залізничного, Ольгівського, Темирівки та Полтавки. Крім того, ракетних ударів було завдано по населених пунктах Кірпотино та Оленівка", - йдеться в повідомленні.

В останні 24 години окупаційні сили завдали не менше 83 артилерійських ударів по різних населених пунктах, включаючи Гуляйполе, Оріхів, Новоандріївку, Преображенку, Щербаки, Роботине, Лугівське, Степногірськ, Павлівку та інші населені прифронтові райони.



Інформація про постраждалих громадян не надходила, проте значних пошкоджень було завдано об'єктам інфраструктури, житловим будинкам та господарським спорудам. Зафіксовано не менше 49 випадків руйнувань, пов'язаних із цим обстрілом.