Атаки по Лисичанську продовжуються

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

"Значні руйнування житлового фонду у Гірському, де за 19 червня росіяни пошкодили одразу 19 будинків, у Врубівці – сім, у Лисичанську обстріляно кілька адміністративних будівель.



Ворог тричі атакував з повітря – у районах Білої Гори, Мирної Долини та одного зі зруйнованих мостів, що сполучають Лисичанськ та Сєвєродонецьк. Непридатні для переміщення мости окупанти регулярно обстрілюють, добиваючи залишки інфраструктури. Ще раз постраждали селища Павлоград та Синецький. Також у Сєвєродонецьку під вогонь противника потрапила територія заводу "Склопластик" та полігону рятувальників" - Сергій Гайдай.