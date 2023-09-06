Атаки на Запорізьку область: за добу 104 удари по населених пунктах

10:18 28 серпня Київ, Україна

За добу 28 серпня російські війська завдали 104 ударів по 27 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок обстрілів було зруйновано житлові будинки та об'єкти соціальної інфраструктури.



Як повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко, російські війська здійснили 79 артилерійських обстрілів по території Гуляйполя, Оріхова, Ольгівського, Залізничного, Преображенки, Білогір'я, Темирівки, Полтавки, Степового, Плавнів та інших міст та сіл.



Зазначається, що військові росії завдали вісім авіаударів по Роботиному, здійснили дев'ять обстрілів з РСЗВ по Новояковлівці, Гуляйпільському, Чарівному, Новодарівці, Новоіванівці, Степногірську і Лук'янівському, а також вісім БПЛА атакували Чарівне, Малинівку і Калинівське.



Завдяки щасливому випадку, ніхто з мешканців не постраждав.