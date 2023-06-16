Атаки на Запорізьку область: 94 удари за добу

11:49 23 травня Київ, Україна

Минулої доби ворожі війська завдали серії ударів по мирних містах і селах Запорізької області.



Юрій Малашко, голова обласної військової адміністрації, доповів про 94 атаки, які охопили 20 населених пунктів регіону.



Авіаційні удари були зафіксовані в Новоданилівці, Горькому та Малій Токмачці, у той час, як Малинівка зазнала атаки з безпілотних літальних апаратів (БПЛА), а Червоний та Білогір'я були обстріляні з ракетних систем залпового вогню (РСЗВ).



Крім того, російські сили завдали 88 артилерійських ударів по Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Ольгівському, Щербаках, Плавнях, Кам'янському, Степногірську та інших прифронтових населених пунктах.



Юрій Малашко наголосив, що населення не постраждало, але повідомив про 18 зруйнованих цивільних об'єктів.