Атака військ росії на Нікопольський район: постраждали жителі

12:10 27 вересня Київ, Україна

Війська росії атакували Нікопольський район Дніпропетровської області, внаслідок чого були пошкоджені будівлі та постраждали громадяни.



Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.



Згідно з його заявою, атаки торкнулися Нікополя та Мирівської громади, і щодо них була застосована важка артилерійська зброя. Внаслідок обстрілів постраждали двоє людей - чоловіки віком 44 та 68 років, які перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості.



Під впливом вогню зайнялася двоповерхова будівля, проте пожежа була успішно ліквідована. Також постраждало приватне підприємство, і чотири господарські будівлі було пошкоджено, одну з них повністю зруйновано.



Крім того, атаки призвели до пошкодження шести приватних будинків, автомобілів, газопроводів та ліній електропередач.