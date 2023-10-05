Атака на Харківщині: 49 людей загинули внаслідок обстрілу села Гроза

Російські збройні сили обстріляли продуктовий магазин у селі Гроза, Куп'янського району, Харківської області. За попередніми даними, внаслідок цього інциденту загинули 49 людей.
Про це повідомили голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, Офіс Генерального прокурора та президент України Володимир Зеленський у Telegram.
Атака сталася близько 13:15 за місцевим часом, коли російські збройні сили обстріляли кафе та магазин у селі Гроза, де перебувало багато цивільних людей. Наразі на місці продовжують працювати рятувальники. З-під завалів вилучено тіла 48 загиблих людей, включно з дитиною 6 років. Ще 6 осіб, у тому числі одна дитина, отримали поранення та перебувають під медичним доглядом.
Прокуратура області станом на 16:00 повідомила про 49 загиблих та 7 поранених.
Президент Володимир Зеленський висловив співчуття всім, хто втратив рідних та близьких, та наголосив на необхідності зупинити російський терор. Він також повідомив, що наразі веде переговори з європейськими лідерами щодо посилення української протиповітряної оборони та підтримки військових.
Про це повідомили голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, Офіс Генерального прокурора та президент України Володимир Зеленський у Telegram.
Атака сталася близько 13:15 за місцевим часом, коли російські збройні сили обстріляли кафе та магазин у селі Гроза, де перебувало багато цивільних людей. Наразі на місці продовжують працювати рятувальники. З-під завалів вилучено тіла 48 загиблих людей, включно з дитиною 6 років. Ще 6 осіб, у тому числі одна дитина, отримали поранення та перебувають під медичним доглядом.
Прокуратура області станом на 16:00 повідомила про 49 загиблих та 7 поранених.
Президент Володимир Зеленський висловив співчуття всім, хто втратив рідних та близьких, та наголосив на необхідності зупинити російський терор. Він також повідомив, що наразі веде переговори з європейськими лідерами щодо посилення української протиповітряної оборони та підтримки військових.
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