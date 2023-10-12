Атака "Шахеда" у Харкові: пошкоджено будинки та поранено людей

10:35 12 жовтня Київ, Україна

Сьогодні вночі близько 23:30 ворожий безпілотний літальний апарат "Шахед" атакував Індустріальний район Харкова.



Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



Згідно з його інформацією, в результаті атаки було пошкоджено два приватні житлові будинки, що призвело до займання. Внаслідок інциденту один чоловік був поранений, і також жінка звернулася за медичною допомогою через стрес.



Також увечері попереднього дня, близько 22:45, був зафіксований ворожий удар, імовірно, також з використанням БПЛА "Шахед", по селах Буди, Бабаї та Подвірки Харківського району. Цього разу обстріл спричинив пошкодження цивільних підприємств та пожежі, але без жертв.



Повідомляється також про інші інциденти, включно з обстрілом села Ковшарівка Куп'янського району, де артилерійський снаряд приземлився між під'їздами багатоквартирного будинку, але, на щастя, обійшлося без постраждалих.

За останню добу супротивник обстрілював населені пункти у Харківському, Чугуївському та Куп'янському районах. Внаслідок обстрілів у Куп'янську пошкоджено приватний будинок, будівлі цивільних підприємств, сталися пожежі. В одному з будинків у Куп'янськ-Вузловому двоє людей, жінка 72 років та чоловік 43 роки, були поранені та госпіталізовані.



Крім того, за даними голови регіону, вчора після 10:00 біля села Гракове Куп'янського району двоє людей підірвалися на невідомому вибуховому пристрої в полі та загинули на місці.