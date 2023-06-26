Атака російських загарбників на Нікополь: дві людини загинули, одна поранена

Російські загарбники атакували місто Нікополь із важкої артилерії, що призвело до загибелі двох людей, а одна людина отримала поранення.
У понеділок, 26 червня, голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак опублікував інформацію про це у Telegram.
За його словами, ворожа атака була спрямована на приватне підприємство у Нікополі.
У понеділок, 26 червня, голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак опублікував інформацію про це у Telegram.
За його словами, ворожа атака була спрямована на приватне підприємство у Нікополі.
Ще один чоловік у віці 49 років отримав травми. У нього діагностували мінно-вибухову травму та осколкове поранення. Стан його оцінюється як середньої тяжкості, та його госпіталізували.
На підприємстві завдано значної шкоди внаслідок російського обстрілу.
На підприємстві завдано значної шкоди внаслідок російського обстрілу.
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