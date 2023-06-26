Атака російських загарбників на Нікополь: дві людини загинули, одна поранена

19:05 26 червня Київ, Україна

Російські загарбники атакували місто Нікополь із важкої артилерії, що призвело до загибелі двох людей, а одна людина отримала поранення.

У понеділок, 26 червня, голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак опублікував інформацію про це у Telegram.

За його словами, ворожа атака була спрямована на приватне підприємство у Нікополі.
 
"Внаслідок обстрілу загинули двоє працівників - 51-річна жінка та 50-річний чоловік", - написав Лисак.
 
Ще один чоловік у віці 49 років отримав травми. У нього діагностували мінно-вибухову травму та осколкове поранення. Стан його оцінюється як середньої тяжкості, та його госпіталізували.

На підприємстві завдано значної шкоди внаслідок російського обстрілу.