Атака Росії на Запорізьку область: зруйновано цивільні об'єкти

09:19 17 червня Київ, Україна

За останні 24 години окупаційні війська завдали майже 100 ударів по населених пунктах Запорізької області. Зареєстровано понад 15 випадків руйнування цивільних об'єктів.



Цю інформацію підтвердив голова Запорізької обласної адміністрації Юрій Малашко.



Противник здійснив 99 атак на 20 населених пунктів. Гуляйпільське зазнало трьох нападів з безпілотних літальних апаратів, а Новоданилівка, Гуляйпіль, Ольговське, Чарівне та інші прифронтові села отримали 16 ракетних ударів від реактивних систем залпового вогню.

Крім того, Оріхів, Гуляйпіль, Новоандріївка, Малинівка, Степногірськ, Кам'янське та інші населені пункти було зазнано 78 артилерійських обстрілів.



Також було зафіксовано ще 15 випадків руйнування цивільної інфраструктури.