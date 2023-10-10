Атака росії на Одеську область: ППО знищила 23 безпілотники

10:08 10 жовтня Київ, Україна

У ніч із 9 на 10 жовтня російські загарбники атакували Одеську область з використанням ударних безпілотних літальних апаратів, і було зафіксовано влучення.



Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.



Кіпер зазначив, що Сили протиповітряної оборони (ППО) зуміли знищити 23 безпілотні апарати типу "Шахед" над територією області, але також було завдано пошкоджень логістичній інфраструктурі.



Голова обласної адміністрації наголосив, що на щастя, внаслідок атаки не було постраждалих.



Представники Сил оборони на півдні України додали, що ворожі безпілотники атакували з кількох напрямків, і крім Одеської області, дії ППО також були зафіксовані в Миколаївській (де був збитий один дрон) та Херсонській (де було збито три безпілотні апарати) областях.