Атака рф на Донецьку та Запорізьку області: двоє загиблих

10:49 07 липня Київ, Україна

Армія росії обстріляла Донецьку та Запорізьку області України, що призвело до загибелі двох людей - одного в Торецьку та іншого в Гуляйполі.



Про це повідомили голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Павло Кириленко та голова Запорізької ОВА Юрій Малашко через свої канали в Telegram.

"За 6 липня, російські військові вбили одного жителя Донецької області – сталося це у Торецьку. Ще п'ятеро людей отримали поранення протягом цього дня", - пише Кириленко.



Малашко повідомив про трагічну загибель 56-річної жінки в Гуляйполі внаслідок обстрілу, здійсненого російськими силами.



За словами голови Запорізької ОВА, протягом доби окупаційні війська обстріляли міста та села Запорізької області цілих 67 разів. Також було зафіксовано 20 випадків руйнування житлової інфраструктури.