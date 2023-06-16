Атака рашистів у Торецьку: загиблий та поранені внаслідок авіабомбардування

Рашисти атакували Торецьк на Донеччині авіабомбами. Внаслідок атаки, що припала на автозаправну станцію та адміністративну будівлю, одна людина загинула, а дев'ять отримали поранення.
Прокуратура Донецької області поділилася цією інформацією у соціальній мережі Facebook.
Згідно з повідомленням, війська росії, ймовірно, використали ФАБ-250 при обстрілі міста Торецьк, який стався 29 травня 2023 близько 11:30. Авіабомба уразила місцеву автозаправну станцію, внаслідок чого загинув робітник віком 28 років.
Крім того, за попередніми даними, внаслідок вибуху отримали поранення вісім цивільних осіб: шість жінок та двоє чоловіків.
Друга бомба влучила у адміністративну будівлю, внаслідок чого місцевий житель отримав тілесні ушкодження. Повідомляється про пошкодження АЗС, банку, навчального закладу та автомобільного транспорту.
На місці події працюють рятувальники та правоохоронці, а остаточна кількість жертв встановлюється.
Прокуратура розпочала досудове розслідування цього випадку відповідно до частини 2 статті 438 Кримінального кодексу України щодо порушення законів та звичаїв війни.
Прокуратура Донецької області поділилася цією інформацією у соціальній мережі Facebook.
Згідно з повідомленням, війська росії, ймовірно, використали ФАБ-250 при обстрілі міста Торецьк, який стався 29 травня 2023 близько 11:30. Авіабомба уразила місцеву автозаправну станцію, внаслідок чого загинув робітник віком 28 років.
Крім того, за попередніми даними, внаслідок вибуху отримали поранення вісім цивільних осіб: шість жінок та двоє чоловіків.
Друга бомба влучила у адміністративну будівлю, внаслідок чого місцевий житель отримав тілесні ушкодження. Повідомляється про пошкодження АЗС, банку, навчального закладу та автомобільного транспорту.
На місці події працюють рятувальники та правоохоронці, а остаточна кількість жертв встановлюється.
Прокуратура розпочала досудове розслідування цього випадку відповідно до частини 2 статті 438 Кримінального кодексу України щодо порушення законів та звичаїв війни.
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