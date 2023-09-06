Атака по промзоні на Полтавщині: двоє людей загинули, четверо зникли безвісти

09:16 28 серпня Київ, Україна

У ніч проти 28 серпня російські війська завдали ракетного удару по промисловому об'єкту у Миргородському районі Полтавської області. Внаслідок удару загинули двоє людей, ще четверо зникли безвісти.



Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін у Telegram.



Ракета влучила у виробничий цех підприємства. Внаслідок удару було зруйновано будівлю цеху та складські приміщення.



Лунін додав, що на місці удару продовжуються пошукові роботи та розбір завалів.