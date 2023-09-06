Атака по промзоні на Полтавщині: двоє людей загинули, четверо зникли безвісти

У ніч проти 28 серпня російські війська завдали ракетного удару по промисловому об'єкту у Миргородському районі Полтавської області. Внаслідок удару загинули двоє людей, ще четверо зникли безвісти.
Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін у Telegram.
Ракета влучила у виробничий цех підприємства. Внаслідок удару було зруйновано будівлю цеху та складські приміщення.
Лунін додав, що на місці удару продовжуються пошукові роботи та розбір завалів.
Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін у Telegram.
Ракета влучила у виробничий цех підприємства. Внаслідок удару було зруйновано будівлю цеху та складські приміщення.
Лунін додав, що на місці удару продовжуються пошукові роботи та розбір завалів.
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