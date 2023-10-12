Атака окупантів на Україну: знищено 28 "шахедів" із 33

08:18 12 жовтня Київ, Україна

У ніч на 12 жовтня відбулася атака з боку російських сил на Україну, в результаті якої 33 безпілотні літальні апарати (БпЛА) типу "Shahed" були запущені в напрямку України. Сили оборони країни знищили 28 із них.



За інформацією, отриманою від Повітряних сил, атака відбулася одночасно з північного та південного напрямів. Білгородська область у росії та мис Чауда в Криму були використані як відправні точки для запуску цих БпЛА. Через різноспрямовані маршрути атаки протиповітряна оборона України активно взаємодіяла в кількох областях країни.



Для того, щоб відбити атаку повітряних засобів, були задіяні авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби. Вночі за спільних зусиль Повітряних сил та ППО Сил оборони України було знищено 28 БпЛА типу "Shahed-131/136".