Атака на Нікопольський район: пошкоджено будинок, господарські будівлі та ЛЕП

12:12 06 липня Київ, Україна

У ніч на 6 липня російські війська тричі обстріляли Нікопольський район на Дніпропетровщині.



Голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що українські захисники успішно збили ворожий безпілотник над вказаним регіоном.



Згідно з його уточненням, окупанти обстріляли Нікополь та Червоногригорівську громаду з важкої артилерії.

"На щастя, внаслідок цих атак ніхто не постраждав. Проте було пошкоджено приватний будинок, дві господарські будівлі та лінія електропередачі", - зазначив голова обласної військової адміністрації.



Крім того, Сергій Лисак додав, що воїни із Повітряного командування "Схід" успішно збили ворожий безпілотник.