Атака на Нікопольський район: пошкоджено будинок, господарські будівлі та ЛЕП

У ніч на 6 липня російські війська тричі обстріляли Нікопольський район на Дніпропетровщині.
Голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що українські захисники успішно збили ворожий безпілотник над вказаним регіоном.
Згідно з його уточненням, окупанти обстріляли Нікополь та Червоногригорівську громаду з важкої артилерії.
Голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що українські захисники успішно збили ворожий безпілотник над вказаним регіоном.
Згідно з його уточненням, окупанти обстріляли Нікополь та Червоногригорівську громаду з важкої артилерії.
Крім того, Сергій Лисак додав, що воїни із Повітряного командування "Схід" успішно збили ворожий безпілотник.
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