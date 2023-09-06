Атака на Запоріжжя: пошкоджено 4 багатоповерхові будинки

09:32 22 серпня Київ, Україна

Російські окупанти вночі 22 серпня атакували Запоріжжя, у місті пошкоджено 4 багатоповерхові будинки, обійшлося без постраждалих.



Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв у Telegram.

"Цієї ночі ворог знову атакував Запоріжжя. У результаті вибухової хвилі отримали пошкодження 4 багатоповерхові будинки. Серед людей, на щастя, постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко розповів про атаки в області. За добу окупанти обстріляли 30 міст та сіл Запорізької області. Усього було зафіксовано 96 ударів.



83 артобстріли окупанти здійснили по території Залізничного, Левадного, Полтавки, Ольгівського, Преображенки, Затишшя, Лугівського, Кам'янського, Степового, Павлівки та інших прифронтових населених пунктів.



Три обстріли з реактивних систем залпового вогню припали по Новодарівці та Лук'янівці, два авіаційні удари - по Новоданилівці, три безпілотники атакували Новодарівку та Степногірськ.



Внаслідок артилерійського обстрілу по Преображенці загинув 51-річний чоловік. Також поранення отримав 43-річний чоловік, його оперативно доставили до лікувального закладу.



Надійшло 31 повідомлення про руйнування об'єктів інфраструктури, житлових будинків та іншого майна громадян.