Атака на Прикарпаття: приліт по цивільному об'єкту, є постраждалі

15:37 11 серпня Київ, Україна

Росіяни обстріляли Івано-Франківську область, внаслідок чого загинула дитина.



Про це повідомила голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Світлана Онищук.



"Сьогодні вранці ворог завдав ракетного удару по Прикарпаттю. Є влучення у цивільний об'єкт. Є постраждалі, серед яких дитина, яка у критичному стані була доставлена до лікарні. Медики робили все можливе, але, на жаль, урятувати життя дитині не вдалося. Співчуття рідним!” – йдеться у повідомленні.