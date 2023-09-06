Атака на Прикарпаття: приліт по цивільному об'єкту, є постраждалі

Росіяни обстріляли Івано-Франківську область, внаслідок чого загинула дитина.
Про це повідомила голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Світлана Онищук.
"Сьогодні вранці ворог завдав ракетного удару по Прикарпаттю. Є влучення у цивільний об'єкт. Є постраждалі, серед яких дитина, яка у критичному стані була доставлена до лікарні. Медики робили все можливе, але, на жаль, урятувати життя дитині не вдалося. Співчуття рідним!” – йдеться у повідомленні.
Про це повідомила голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Світлана Онищук.
"Сьогодні вранці ворог завдав ракетного удару по Прикарпаттю. Є влучення у цивільний об'єкт. Є постраждалі, серед яких дитина, яка у критичному стані була доставлена до лікарні. Медики робили все можливе, але, на жаль, урятувати життя дитині не вдалося. Співчуття рідним!” – йдеться у повідомленні.
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