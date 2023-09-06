Атака на порт Ізмаїл: знищено 13 тис. тонн зерна та інфраструктуру

"Росія системно б'є по зернових ємностях та складах для зупинки агроекспорту. Тільки за цю ніч на 15% було знижено експортну потужність порту Ізмаїл, до цього був порт Рені та 35 тис. тонн знищеного там зерна. Сьогодні вже 8 атака на портову інфраструктуру після виходу росії з Зернової ініціативи. Загалом за місяць атак на порти знищено 270 тис. тонн зерна", - повідомив міністр.

"Світ має зрозуміти, атаки на зернову інфраструктуру - це атаки на країни Африки та Азії, яким уже не вистачає їжі. Це атаки на продовольчі світові ринки, які вже відреагували підвищенням ціни на пшеницю через нестачу українського продовольства після зупинки Зернової ініціативи та атак по портах Дунаю. Не допустити великих руйнувань – це завдання не лише України, а й світу. Потужні системи захисту для наших портів – це те, що може зламати їхні плани. Україна бореться і світ має боротися разом із нами", - резюмував О.Кубраков.