Атака на Покровськ: зруйновано адміністративні будівлі

Сьогодні вранці, 13 жовтня, місто Покровськ на Донеччині зазнало атаки з боку російської армії, в результаті зруйновано дві адміністративні будівлі.
За даними Донецької обласної військової адміністрації та Державної служби з надзвичайних ситуацій, внаслідок атаки загинула щонайменше одна людина, а ще 13 людей постраждали.
За даними Донецької обласної військової адміністрації та Державної служби з надзвичайних ситуацій, внаслідок атаки загинула щонайменше одна людина, а ще 13 людей постраждали.
Рятувальники зазначили, що вже вдалося витягти трьох людей з-під завалів.
Ситуація на місці атаки залишається динамічною і проводяться подальші дослідження, щоб оцінити повний обсяг збитків.
Ситуація на місці атаки залишається динамічною і проводяться подальші дослідження, щоб оцінити повний обсяг збитків.
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