Атака на Покровськ: зруйновано адміністративні будівлі

11:38 13 жовтня Київ, Україна

Сьогодні вранці, 13 жовтня, місто Покровськ на Донеччині зазнало атаки з боку російської армії, в результаті зруйновано дві адміністративні будівлі.



За даними Донецької обласної військової адміністрації та Державної служби з надзвичайних ситуацій, внаслідок атаки загинула щонайменше одна людина, а ще 13 людей постраждали.

"Ранок у Покровську почався з ворожих обстрілів. Російські військові завдали удару по центру міста. На цей момент відомо про щонайменше одного загиблого та 13 поранених. Також зруйновано дві адміністративні будівлі. Ми продовжуємо встановлювати тип зброї, що використовувався, і остаточні наслідки атаки", - йдеться в повідомленні Донецької обласної військової адміністрації.

Рятувальники зазначили, що вже вдалося витягти трьох людей з-під завалів.



Ситуація на місці атаки залишається динамічною і проводяться подальші дослідження, щоб оцінити повний обсяг збитків.