Атака на поромну переправу між Україною та Румунією: відео з румунської сторони

Поромна переправа між Україною та Румунією через річку Дунай за маршрутом Орлівка-Ісакча зазнала атаки.
Цю інформацію розповсюдило румунське видання Digi24.
За даними, рух через пункт пропуску Ісакча було повністю припинено через обстріли, які сьогодні сталися в Орлівці, розташованій в Ізмаїльському районі. Два пороми, що забезпечували переправу між берегами Дунаю, стоять на якорі на румунській стороні річки.
Місцеві жителі повідомили, що вночі вони чули гучні вибухи та бачили п'ять-шість безпілотних літальних апаратів.
На відеозаписах, зроблених з митного поста в Ісакчі, видно полум'я, спричинене вибухами.
Цю інформацію розповсюдило румунське видання Digi24.
За даними, рух через пункт пропуску Ісакча було повністю припинено через обстріли, які сьогодні сталися в Орлівці, розташованій в Ізмаїльському районі. Два пороми, що забезпечували переправу між берегами Дунаю, стоять на якорі на румунській стороні річки.
Місцеві жителі повідомили, що вночі вони чули гучні вибухи та бачили п'ять-шість безпілотних літальних апаратів.
На відеозаписах, зроблених з митного поста в Ісакчі, видно полум'я, спричинене вибухами.
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