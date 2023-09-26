Атака на поромну переправу між Україною та Румунією: відео з румунської сторони

12:23 26 вересня Київ, Україна

Поромна переправа між Україною та Румунією через річку Дунай за маршрутом Орлівка-Ісакча зазнала атаки.

Цю інформацію розповсюдило румунське видання Digi24.

За даними, рух через пункт пропуску Ісакча було повністю припинено через обстріли, які сьогодні сталися в Орлівці, розташованій в Ізмаїльському районі. Два пороми, що забезпечували переправу між берегами Дунаю, стоять на якорі на румунській стороні річки.

Місцеві жителі повідомили, що вночі вони чули гучні вибухи та бачили п'ять-шість безпілотних літальних апаратів.

На відеозаписах, зроблених з митного поста в Ісакчі, видно полум'я, спричинене вибухами.