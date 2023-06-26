Атака на музичну школу в Білозерці: жертви та руйнування

18:12 26 червня Київ, Україна

Російські терористи вдень атакували Білозерку на території Херсонщини, внаслідок чого постраждала мирна мешканка.



Про це повідомив пресцентр Херсонської обласної міської адміністрації.



За інформацією, окупаційні сили росії завдали удару по будівлі місцевої музичної школи, пошкодивши також кілька приватних будинків, газопровід і лінії електропередач, що були поблизу.