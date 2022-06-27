Атака на Лисичанськ: у місті багато пошкодженого житла та інфраструктури

10:38 27 червня Київ, Україна

Внаслідок обстрілів російських військових 26 червня у Лисичанську зафіксували численні пошкодження інфраструктури.

Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Росіяни намагаються блокувати місто з півдня, при цьому знищують усе з артилерії та систем залпового вогню. За словами Гайдая, пошкоджень у Лисичанську дуже багато.

“По можливості обстежуємо вулиці та будинки на наявність постраждалих. Руйнування отримали щонайменше п'ять багатоповерхівок, в одній з яких вигоріли одразу 10 квартир. На одній із вулиць знищено одразу шість приватних будинків”, – перераховує наслідки російських атак чиновник.

Також у Лисичанську били по території автовокзалу, будівлі Свято-Митрофанівського храму, храму Святої Великомучениці Варвари, одному з підприємств, приміщенню прикордонного загону та адмінбудівлі.



Окрім Лисичанська обстрілювали російські військові й Вовчеярівку, Лоскутівку та Верхньокам'янку.