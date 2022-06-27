Атака на Лисичанськ: у місті багато пошкодженого житла та інфраструктури

Внаслідок обстрілів російських військових 26 червня у Лисичанську зафіксували численні пошкодження інфраструктури.
Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Росіяни намагаються блокувати місто з півдня, при цьому знищують усе з артилерії та систем залпового вогню. За словами Гайдая, пошкоджень у Лисичанську дуже багато.
Також у Лисичанську били по території автовокзалу, будівлі Свято-Митрофанівського храму, храму Святої Великомучениці Варвари, одному з підприємств, приміщенню прикордонного загону та адмінбудівлі.
Окрім Лисичанська обстрілювали російські військові й Вовчеярівку, Лоскутівку та Верхньокам'янку.
Окрім Лисичанська обстрілювали російські військові й Вовчеярівку, Лоскутівку та Верхньокам'янку.
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