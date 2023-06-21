Атака на Хмельницьку область: Повітряні сили успішно знищили ворожі дрони

10:10 21 червня Київ, Україна

У ніч на 21 червня ворог здійснив атаку з північного напрямку, використовуючи ударні безпілотні апарати іранського виробництва "Shahed-136/131".



Цю інформацію підтвердили Повітряні сили України.



Внаслідок дій Повітряних сил на Хмельниччині всі дрони-камікадзе були успішно знищені.



За минулі 24 години, з 20 червня, сили оборони України анулювали дію чотирьох ворожих розвідувальних безпілотників різних моделей.



Авіація Повітряних сил провела безліч вильотів, завдавши ударів по позиціях, техніці та тилах окупаційних військ, із застосуванням західних бойових систем, наданих союзниками.