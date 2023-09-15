Атака на Хмельницьку область: рашисти націлилися на українські бомбардувальники

12:49 15 вересня Київ, Україна

Подробиці атаки росії на Хмельниччину стали відомі. Вночі, перед п'ятницею, російські агресори спробували вдарити по Хмельницькій області, використовуючи безпілотні апарати Shahed-136/131. Метою атаки могли бути українські бомбардувальники, озброєні далекобійними ракетами Storm Shadow.

Про це повідомив Юрій Ігнат, офіційний представник Повітряних сил Збройних сил України, в рамках інтерв'ю, даного ним під час телемарафону 15 вересня.
 
"Знову атаковано Хмельницьку область. Зрозуміло, що шукає ворог. Шукають, де командувач сховав наші бомбардувальники після подій, які відбувалися нещодавно у нашому морі біля Криму", - сказав він.
 
Також він зазначив, що агресори цього разу змінили час атаки, але навіть це не допомогло їм уникнути протидії з боку українських військових.
 
"Зазвичай вони починають атакувати з 22:30-22:50 і продовжують кілька хвиль до 04:00. Ранкові атаки дозволяють нашим мобільним вогневим групам ефективніше діяти. У світлий час доби ціль стає візуально видимою", - пояснив спікер.