Атака на Хмельницьку АЕС: два корпуси пошкоджено, майже 2 тисячі споживачів без світла

12:59 25 жовтня Київ, Україна

Російська атака у ніч проти 25 жовтня пошкодила два корпуси Хмельницької атомної електростанції, а 1,8 тис. споживачів у Нетішині та Славуті залишилися без електроенергії, повідомляє Міністерство енергетики.

"Вночі ворог атакував територію недалеко від Хмельницької АЕС. Вікна в адміністративних та лабораторних корпусах були пошкоджені внаслідок вибуху. Через пошкодження ліній електропередачі 1 860 споживачів у Славуті та Нетішині залишилися без світла”, - йдеться у повідомленні.

Також через обстріл на Донеччині залишилося без електроенергії 9 населених пунктів. Деякі споживачі у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях також залишились без світла.



У Херсоні після повені 1,2 тис. споживачів залишились без електроенергії.



Технологічні збої також тимчасово позбавили електроенергії споживачів у Кіровоградській області, а також у Чернігівській та Київській областях.



Через несприятливі погодні умови 6,6 тис. споживачів у Хмельницькій області та 11,1 тис. у Львівській області також залишилися без світла.