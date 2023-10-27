Атака на Хмельницьку АЕС: два корпуси пошкоджено, майже 2 тисячі споживачів без світла

Російська атака у ніч проти 25 жовтня пошкодила два корпуси Хмельницької атомної електростанції, а 1,8 тис. споживачів у Нетішині та Славуті залишилися без електроенергії, повідомляє Міністерство енергетики.
Також через обстріл на Донеччині залишилося без електроенергії 9 населених пунктів. Деякі споживачі у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях також залишились без світла.
У Херсоні після повені 1,2 тис. споживачів залишились без електроенергії.
Технологічні збої також тимчасово позбавили електроенергії споживачів у Кіровоградській області, а також у Чернігівській та Київській областях.
Через несприятливі погодні умови 6,6 тис. споживачів у Хмельницькій області та 11,1 тис. у Львівській області також залишилися без світла.
У Херсоні після повені 1,2 тис. споживачів залишились без електроенергії.
Технологічні збої також тимчасово позбавили електроенергії споживачів у Кіровоградській області, а також у Чернігівській та Київській областях.
Через несприятливі погодні умови 6,6 тис. споживачів у Хмельницькій області та 11,1 тис. у Львівській області також залишилися без світла.
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