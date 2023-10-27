Атака на Херсонщину: зруйновано житловий будинок та лікарню, поранено мешканців

11:46 24 жовтня Київ, Україна

Згідно з інформацією, отриманою від голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, вночі 24 жовтня російські загарбники атакували два населені пункти на Херсонщині. Внаслідок цих атак постраждали мирні жителі.



Атака на Білозерку сталася о 3 годині ночі. Ворог влучив у житловий будинок, що призвело до травм чотирьох членів однієї родини. У 12-річного хлопчика зафіксовано травматичне пошкодження стопи, а також гостру реакцію на стрес. У жінки 50 років та двох чоловіків також відмічені невротичні реакції.



Крім того, внаслідок атаки на Білозерку лікарня постраждала: понад пів сотні вікон було вибито, а також пошкоджено дах та двері установи.



Атака на Козацьке сталася вранці і в результаті дві жінки отримали травми. У 66-річної мешканки відмічені пошкодження грудного відділу хребта, мінно-вибухова та акубаротравма. У жінки 63 років діагностовано акубаротравму та пошкодження м'яких тканин.