Атака на Херсон: двоє працівників постраждали, одному ампутували руку

У Херсоні повідомили про стан працівників міської військової адміністрації (ГВА), які зазнали поранень внаслідок ранкового обстрілу.
Начальник Херсонської ГВА Роман Мрочко поділився інформацією у відеоповідомленні на своїй сторінці у Facebook.
Начальник Херсонської ГВА Роман Мрочко поділився інформацією у відеоповідомленні на своїй сторінці у Facebook.
Він також зазначив, що внаслідок обстрілу загинула одна із працівниць МВА. Ця трагедія залишила чоловіка, дочку та онука загиблої у горі.
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