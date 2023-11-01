Атака на Херсон: двоє працівників постраждали, одному ампутували руку

18:30 01 листопада Київ, Україна





Начальник Херсонської ГВА Роман Мрочко поділився інформацією у відеоповідомленні на своїй сторінці у Facebook. Херсоні повідомили про стан працівників міської військової адміністрації (ГВА), які зазнали поранень внаслідок ранкового обстрілу.Начальник Херсонської ГВА Роман Мрочко поділився інформацією у відеоповідомленні на своїй сторінці у Facebook.

Сьогодні в результаті атаки Росії отримали поранення двоє працівників військової адміністрації. Одному з них ампутували частину руки.. Інший працівник, якому було надано медичну допомогу, вже повернувся на своє робоче місце", - повідомив Мрочко.

Він також зазначив, що внаслідок обстрілу загинула одна із працівниць МВА. Ця трагедія залишила чоловіка, дочку та онука загиблої у горі.