Атака на місто Покровськ: четверо поранених, у тому числі дитина

09:53 22 червня Київ, Україна

Увечері 21 червня ворожі війська атакували місто Покровськ у Донецькій області, в результаті чого чотири людини поранено, включаючи дитину.

Цю інформацію озвучив Сергій Добряк, голова Покровської міської військової адміністрації.
 
"В результаті інциденту отримали поранення чотири людини, серед яких є дитина 2011 року народження, у якої рани на стопах. Також одна літня людина злякалася", - повідомляється в заяві.

Військові сили росії обстріляли приватний сектор Покровська на Донеччині о 21:20.

За словами Добряка, за попередньою оцінкою, місто було атаковане крилатою ракетою.