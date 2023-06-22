Атака на місто Покровськ: четверо поранених, у тому числі дитина

Увечері 21 червня ворожі війська атакували місто Покровськ у Донецькій області, в результаті чого чотири людини поранено, включаючи дитину.
Цю інформацію озвучив Сергій Добряк, голова Покровської міської військової адміністрації.
Цю інформацію озвучив Сергій Добряк, голова Покровської міської військової адміністрації.
Військові сили росії обстріляли приватний сектор Покровська на Донеччині о 21:20.
За словами Добряка, за попередньою оцінкою, місто було атаковане крилатою ракетою.
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