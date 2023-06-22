Атака на місто Покровськ: четверо поранених, у тому числі дитина

09:53 22 червня Київ, Україна

Увечері 21 червня ворожі війська атакували місто Покровськ у Донецькій області, в результаті чого чотири людини поранено, включаючи дитину.



Цю інформацію озвучив Сергій Добряк, голова Покровської міської військової адміністрації.

"В результаті інциденту отримали поранення чотири людини, серед яких є дитина 2011 року народження, у якої рани на стопах. Також одна літня людина злякалася", - повідомляється в заяві.



Військові сили росії обстріляли приватний сектор Покровська на Донеччині о 21:20.



За словами Добряка, за попередньою оцінкою, місто було атаковане крилатою ракетою.