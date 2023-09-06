Атака на Черкащину: частина Сміли залишається без води

Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив у Telegram, що під ранок 15 серпня російські окупанти завдали ракетного удару по Черкаській області.
Зокрема, у Смілі ракета уразила територію приватного підприємства та медустанови.
На щастя, обійшлося без постраждалих.
Загарбники пошкодили мережі водо- та теплопостачання, тому зараз частина Сміли без води. На місці працюють правоохоронні та комунальні служби.
Зокрема, у Смілі ракета уразила територію приватного підприємства та медустанови.
На щастя, обійшлося без постраждалих.
Загарбники пошкодили мережі водо- та теплопостачання, тому зараз частина Сміли без води. На місці працюють правоохоронні та комунальні служби.
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