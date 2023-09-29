Атака на центр Херсона: російські війська поранили двох людей

Вранці в п'ятницю війська російської федерації атакували центр Херсона, внаслідок чого двоє працівників комунального підприємства отримали поранення.
Про це інформував начальник Херсонської муніципальної адміністрації Роман Мрочко у своєму акаунті на Facebook.
Про це інформував начальник Херсонської муніципальної адміністрації Роман Мрочко у своєму акаунті на Facebook.
За словами Мрочка, постраждалі є співробітниками комунального підприємства "Парки Херсона", які перебували на роботі з очищення території. Крім того, також було пошкоджено сміттєвоз.
Подробиці інциденту наразі уточнюються.
Подробиці інциденту наразі уточнюються.
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