Атака на центр Херсона: російські війська поранили двох людей

09:59 29 вересня Київ, Україна





Про це інформував начальник Херсонської муніципальної адміністрації Роман Мрочко у своєму акаунті на Facebook. Вранці в п'ятницю війська російської федерації атакували центр Херсона , внаслідок чого двоє працівників комунального підприємства отримали поранення.Про це інформував начальник Херсонської муніципальної адміністрації Роман Мрочко у своєму акаунті на Facebook.

"Вранці російські окупаційні війська обстріляли центр міста Херсон. За нашою попередньою інформацією, двоє людей отримали тяжкі поранення і були доставлені до лікарні", - написав він.

За словами Мрочка, постраждалі є співробітниками комунального підприємства "Парки Херсона", які перебували на роботі з очищення території. Крім того, також було пошкоджено сміттєвоз.



Подробиці інциденту наразі уточнюються.