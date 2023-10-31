Атака на бібліотеку у Херсоні: снаряд влучив у верхній поверх, виникла пожежа

16:26 30 жовтня Київ, Україна





Інформація про це є в офіційному обліковому записі Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) у соціальній мережі Facebook. Російські збройні сили знову атакували обласну бібліотеку у Херсоні , що призвело до займання останнього поверху будівлі.Інформація про це є в офіційному обліковому записі Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) у соціальній мережі Facebook.

"Черговий обстріл з боку російських збройних сил - цього разу одна з найвідоміших бібліотек у Херсоні стала жертвою нападу", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок влучення снаряда у верхній поверх бібліотеки виникла пожежа. Завдяки оперативному втручанню пожежників, які прибули на місце події, пожежу було ліквідовано.



На щастя, цього разу люди всередині будівлі не постраждали від атаки.