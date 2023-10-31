Атака на бібліотеку у Херсоні: снаряд влучив у верхній поверх, виникла пожежа

Російські збройні сили знову атакували обласну бібліотеку у Херсоні, що призвело до займання останнього поверху будівлі.
Інформація про це є в офіційному обліковому записі Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) у соціальній мережі Facebook.
Інформація про це є в офіційному обліковому записі Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) у соціальній мережі Facebook.
Внаслідок влучення снаряда у верхній поверх бібліотеки виникла пожежа. Завдяки оперативному втручанню пожежників, які прибули на місце події, пожежу було ліквідовано.
На щастя, цього разу люди всередині будівлі не постраждали від атаки.
На щастя, цього разу люди всередині будівлі не постраждали від атаки.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі