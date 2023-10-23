Атака на Бериславський район Херсонщини: авіабомби зруйнували приватні будинки

11:33 23 жовтня Київ, Україна

У ніч проти 23 жовтня російські загарбники скинули авіабомби на Бериславський район Херсонської області, одна людина отримала поранення.



Про це повідомила прокуратура регіону.



Атака сталася близько 01.30, коли ворог випустив авіабомби на кілька населених пунктів.



За попередніми даними, одна людина, 52-річний чоловік, зазнала поранень і була госпіталізована. Інформація щодо інших постраждалих уточнюється.



Крім того, внаслідок атаки було пошкоджено та зруйновано приватні будинки та інші об'єкти цивільної інфраструктури.



Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.