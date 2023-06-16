Атака Іскандерів та дронів на військовий аеродром у Полтавській області

Як повідомляє в Telegram начальник ОВА Полтавської області Дмитро Лунін, у ніч на 10 червня ворог намагався завдати ударів по військовому летовищу. Росіяни використовували при цьому ракети Іскандер та дрони. Є деякі пошкодження, повідомили у ОВА.
Лунін зазначив, що є певні пошкодження інфраструктури аеродрому та техніки. Попередньо без жертв. Пожежу частково локалізовано пожежними розрахунками бригади та ДСНС. Також проводяться заходи щодо ліквідації наслідків обстрілів та перевезення техніки у безпечні місця дислокації.
Нагадаємо, що 29 травня росіяни вдарили по військовому аеродрому у Старокостянтинові у Хмельницькій області. Тоді повідомлялося про пошкодження п'яти літальних апаратів, але у ЗСУ закликали не драматизувати ситуацію.
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