Атака Іскандерів та дронів на військовий аеродром у Полтавській області

10:25 10 червня Київ, Україна

Як повідомляє в Telegram начальник ОВА Полтавської області Дмитро Лунін, у ніч на 10 червня ворог намагався завдати ударів по військовому летовищу. Росіяни використовували при цьому ракети Іскандер та дрони. Є деякі пошкодження, повідомили у ОВА.

"Під час нічної атаки в районі військового аеродрому Миргород ворог застосував балістичні та крилаті ракети типу Іскандер, а також ударні дрони іранського виробництва", - написав він.

Лунін зазначив, що є певні пошкодження інфраструктури аеродрому та техніки. Попередньо без жертв. Пожежу частково локалізовано пожежними розрахунками бригади та ДСНС. Також проводяться заходи щодо ліквідації наслідків обстрілів та перевезення техніки у безпечні місця дислокації.

"Внаслідок роботи протиповітряної оборони після падіння уламків пошкоджено вісім приватних будівель та чотири приватні автомобілі. Загиблих та постраждалих немає”, – написав Лунін.

Нагадаємо, що 29 травня росіяни вдарили по військовому аеродрому у Старокостянтинові у Хмельницькій області. Тоді повідомлялося про пошкодження п'яти літальних апаратів, але у ЗСУ закликали не драматизувати ситуацію.