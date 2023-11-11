Атака дронів на ракетний завод у підмосковній Коломиї

11:02 11 листопада Київ, Україна

Немає спокою на російських теренах: від Москви до Уралу періодично гримлять вибухи. Так, за інформацією російських ЗМІ, пізно ввечері, 10 листопада, гучні вибухи пролунали в місті Коломна в Московській області.

У ЗМІ прозвучали також повідомлення про двох нібито збитих безпілотників.

Зазначимо, що в Коломні знаходиться науково-виробнича корпорація Конструкторське бюро машинобудування, яка є одним із провідних російських науково-виробничих центрів у галузі військової техніки. Зокрема, підприємство займається виробництвом ракет.. Вибухи, як повідомляється, чули саме поблизу конструкторського бюро.

Також росЗМІ повідомляють, що було пошкоджено одну будівлю, проте не уточнюють, яка саме.

За останніми даними, на місце вибуху біля заводу з'їжджаються машини МНС.

Місцеві жителі повідомляють про сильний запах гару в районі. Дороги, що ведуть до заводу, перекрито.

За даними відкритих джерел, Конструкторське бюро машинобудування виробляє:

переносні зенітні ракетні комплекси

протитанкові ракетні комплекси

оперативно-тактичні ракетні комплекси

комплекси активного захисту

Тим часом у Рязані стався вибух на залізниці. У районі станції Дягілєво зійшли з рейок 19 вагонів вантажного поїзда.

Нагадаємо, 7 листопада в російському Таганрозі пролунав потужний вибух.. Інцидент стався неподалік аеропорту.

Тижнем раніше в Росії на Солікамському заводі Урал пролунав вибух.