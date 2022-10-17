Атака дронів на Київ: з-під завалів багатоповерхівки дістали тіла 3 людей

13:26 17 жовтня Київ, Україна

Іранські безпілотники вдарили по Шевченківському району столиці, влучивши у житлову багатоповерхівку. Відбувся вибух та часткове обвалення будинку,
кількість загиблих на цей момент – 3 особи, врятовано – 19 осіб.
 
Рятувальні роботи продовжуються.
У повітряних силах ЗСУ повідомили, що пуски дронів окупанти здійснювали з південного напрямку.
Посольство США в Україні прокоментувало ранкові атаки росії на Київ. Там назвали їх відчайдушними та ганебними.
"Чергові відчайдушні та ганебні атаки росії сьогодні вранці проти мирних жителів та цивільної інфраструктури. Ми захоплюємось силою та стійкістю українського народу. Ми будемо з вами стільки, скільки потрібно”, – йдеться у повідомленні.