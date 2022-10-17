Атака дронів на Київ: з-під завалів багатоповерхівки дістали тіла 3 людей

Іранські безпілотники вдарили по Шевченківському району столиці, влучивши у житлову багатоповерхівку. Відбувся вибух та часткове обвалення будинку,
кількість загиблих на цей момент – 3 особи, врятовано – 19 осіб.
Рятувальні роботи продовжуються.
У повітряних силах ЗСУ повідомили, що пуски дронів окупанти здійснювали з південного напрямку.
Посольство США в Україні прокоментувало ранкові атаки росії на Київ. Там назвали їх відчайдушними та ганебними.
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