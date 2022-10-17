Атака дронів на Київ: з-під завалів багатоповерхівки дістали тіла 3 людей

13:26 17 жовтня Київ, Україна

Іранські безпілотники вдарили по Шевченківському району столиці, влучивши у житлову багатоповерхівку. Відбувся вибух та часткове обвалення будинку,

кількість загиблих на цей момент – 3 особи, врятовано – 19 осіб.

Рятувальні роботи продовжуються.

У повітряних силах ЗСУ повідомили, що пуски дронів окупанти здійснювали з південного напрямку.

Посольство США в Україні прокоментувало ранкові атаки росії на Київ. Там назвали їх відчайдушними та ганебними.