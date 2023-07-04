Атака дронами-камікадзе: троє загиблих у Сумах

12:02 04 липня Київ, Україна

Кількість жертв після удару російських дронів по Сумах збільшилася до трьох людей.

Інформацію про це 4 липня оприлюднила Сумська обласна військова адміністрація.

Зазначається, що вчора ввечері близько 22:00 рятувальники витягли тіло жінки з-під завалів. Крім того, 21 мирний житель отримав поранення, з яких четверо перебувають у шпиталі.

У зв'язку з цією трагедією, у місті оголошено день жалоби.

На відеозаписах від UNITED24.media видно, як дрон-камікадзе "Шахед" зіткнувся з дахом багатоповерхової будівлі у центрі Сум.