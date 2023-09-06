Атака безпілотників-камікадзе у Житомирській області: пошкоджено інфраструктуру

10:02 30 серпня Київ, Україна

У ніч на 30 серпня на Житомирщині відбулася атака російських безпілотників-камікадзе на об'єкт інфраструктури. Внаслідок падіння одного з безпілотників виникла пожежа.



Як повідомив голова військової адміністрації Житомирської області Віталій Бунечко, внаслідок атаки було пошкоджено об'єкт інфраструктури та залізничне полотно. Жертв та постраждалих немає.



За словами Бунечка, осередки займання, що виникли через ворожу атаку, оперативно ліквідували. Місце події обстежується представниками правоохоронних органів.