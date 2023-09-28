Артобстріл Золотої Балки на Херсонщині: пошкоджено житловий будинок

11:37 28 вересня Київ, Україна

Весь ранок 28 вересня війська росії атакують Херсонську область.



Про це повідомляє обласна військова адміністрація.



За даними адміністрації, о 8:00 ворог розпочав артобстріл Золотої Балки. У центральній частині цього населеного пункту було зафіксовано кілька артударів, і один із житлових будинків отримав пошкодження. Поки що повідомлень про постраждалих немає.



Близько 8:35 російські військові відкрили вогонь по Антонівці, внаслідок чого постраждала 47-річна жінка біля поштового відділення. Її швидко госпіталізували із мінно-вибуховими травмами.