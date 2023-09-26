Артобстріл у Херсоні: російські війська атакували Корабельний район

13:19 26 вересня Київ, Україна

Вранці 26 вересня збройні сили російської федерації здійснили артобстріл Корабельного району в Херсоні.

Про це повідомила Херсонська МВА.

Зазначається, що внаслідок цієї атаки постраждали житлові багатоквартирні будинки та приватні будинки у районі.

Детальна інформація про кількість постраждалих та масштаби збитків знаходиться у процесі уточнення.