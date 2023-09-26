Артобстріл у Херсоні: російські війська атакували Корабельний район

Вранці 26 вересня збройні сили російської федерації здійснили артобстріл Корабельного району в Херсоні.
Про це повідомила Херсонська МВА.
Зазначається, що внаслідок цієї атаки постраждали житлові багатоквартирні будинки та приватні будинки у районі.
Детальна інформація про кількість постраждалих та масштаби збитків знаходиться у процесі уточнення.
Про це повідомила Херсонська МВА.
Зазначається, що внаслідок цієї атаки постраждали житлові багатоквартирні будинки та приватні будинки у районі.
Детальна інформація про кількість постраждалих та масштаби збитків знаходиться у процесі уточнення.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі