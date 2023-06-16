Артилерійський обстріл у Гуляйполі: постраждалі та руйнування

12:34 26 травня Київ, Україна

Внаслідок артилерійського обстрілу, скоєного в Гуляйполі, на території Запорізької області, дві жінки отримали поранення, а житлові будинки та господарські споруди було пошкоджено.



Інформацію про інцидент у Телеграм опублікував Юрій Малашко, начальник Запорізької обласної військової адміністрації.



У його повідомленні наголошується, що в результаті терористичної атаки в Гуляйполі двом жінкам віком 47 і 62 років знадобилася медична допомога після того, як їх врятували з-під завалів.



Юрій Малашко наголосив, що артилерійський удар був завданий ворогом по цивільній інфраструктурі, призвівши до руйнування житлових будинків та господарських споруд.



На місці події працюють фахівці, які активно займаються ліквідацією наслідків цього удару та наданням допомоги постраждалим.