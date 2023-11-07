Артилерійські обстріли на Нікопольщині: постраждали люди та інфраструктура

11:41 07 листопада Київ, Україна

Увечері 6 листопада на Дніпропетровщині в районі Нікопольщини відбулися три артилерійські обстріли з боку російських сил, і в результаті одного з них постраждала людина.



Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.



За інформацією Лисака, внаслідок обстрілу у Нікополі постраждав 56-річний чоловік. Також постраждали храм, сім приватних будинків, господарські будівлі, два автомобілі, а також було порушено цілісність ліній електропередач та газопроводів.



Крім Нікополя, артилерійські атаки також торкнулися Марганецької та Червоногригорівської громад.