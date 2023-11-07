Артилерійські обстріли на Нікопольщині: постраждали люди та інфраструктура

Увечері 6 листопада на Дніпропетровщині в районі Нікопольщини відбулися три артилерійські обстріли з боку російських сил, і в результаті одного з них постраждала людина.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
За інформацією Лисака, внаслідок обстрілу у Нікополі постраждав 56-річний чоловік. Також постраждали храм, сім приватних будинків, господарські будівлі, два автомобілі, а також було порушено цілісність ліній електропередач та газопроводів.
Крім Нікополя, артилерійські атаки також торкнулися Марганецької та Червоногригорівської громад.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
За інформацією Лисака, внаслідок обстрілу у Нікополі постраждав 56-річний чоловік. Також постраждали храм, сім приватних будинків, господарські будівлі, два автомобілі, а також було порушено цілісність ліній електропередач та газопроводів.
Крім Нікополя, артилерійські атаки також торкнулися Марганецької та Червоногригорівської громад.
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