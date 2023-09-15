Артилерійська атака окупантів у Нікопольському районі: пошкоджено інфраструктуру

Російські окупанти завдали артилерійського удару по Нікопольському району на Дніпропетровщині, що призвело до пошкодження об'єкта інфраструктури.
Про це повідомив Сергій Лисак, голова Дніпропетровської обласної адміністрації, через Telegram.
Про це повідомив Сергій Лисак, голова Дніпропетровської обласної адміністрації, через Telegram.
За даними ЗМІ, артилерійські снаряди російських збройних сил уразили транспортний об'єкт. Також в результаті обстрілів спалахнула пожежа в сухій траві, яку швидко було ліквідовано.
Було зафіксовано також артилерійські обстріли з боку російських збройних сил по Марганецькій громаді, але, на щастя, ніхто не постраждав.
Було зафіксовано також артилерійські обстріли з боку російських збройних сил по Марганецькій громаді, але, на щастя, ніхто не постраждав.
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