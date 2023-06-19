Артилерійська атака на Харківську область: постраждали жителі

11:52 19 червня Київ, Україна

За останні 24 години ворог атакував населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського, Богодухівського та Ізюмського районів, застосовуючи артилерійську та мінометну техніку, що призвело до травм серед мирного населення.



Цю інформацію підтвердив голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.



За його словами, внаслідок мінометного обстрілу селища Липці в Харківському районі було зруйновано два приватні житлові будинки, а також один цивільний чоловік у віці 35 років отримав поранення. Внаслідок обстрілу також було пошкоджено автомобіль.



У Вовчанську Чугуївського району артилерійська атака пошкодила лінії електропередачі та як мінімум два житлові будинки, а також деякі господарські будівлі.



У селищі Первомайське Ізюмського району чоловік у віці 65 років отримав поранення та був госпіталізований внаслідок артилерійської атаки супротивника.



У селищі Морозова Долина Богодухівського району сталася пожежа внаслідок ворожої артилерійської атаки за межами населеного пункту.



Також наголошується, що у селищі Токарівка Харківського району 52-річний місцевий житель став жертвою вибуху на міні типу "Пелюсток" і був госпіталізований із пораненням середньої тяжкості.



Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов наголосив, що роботи з розмінування продовжуються, і за минулі 24 години піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) знешкодили 55 небезпечних предметів.