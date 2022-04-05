Арсенал боєприпасів в кімнаті з 3-річною дитиною

Поліція Житомира виявила в квартирі 55-річного чоловіка дуже неординарну колекцію. У шафі і на балконі чоловік зберігав у відкритому доступі ручні гранати, детонатори і вибухові пакети.
Де взяв боєприпаси і для чого зберігав - зараз він пояснює слідчим.
"Все це зберігалося в легкодоступних місцях, а крім чоловіка в квартирі проживало ще три людини і трирічна дитина", - розповіла прессекретарка ГУ НП в Житомирській області Алла Ващенко.
Де взяв боєприпаси і для чого зберігав - зараз він пояснює слідчим.
"Все це зберігалося в легкодоступних місцях, а крім чоловіка в квартирі проживало ще три людини і трирічна дитина", - розповіла прессекретарка ГУ НП в Житомирській області Алла Ващенко.
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