Армія росії пів ночі обстрілювала Миколаївську область

11:22 11 січня Київ, Україна

На Миколаївщині українські сили протиповітряної оборони 10 січня збили російський безпілотний літальний апарат "Орлан-10", а російські війська стріляли з РСЗВ у напрямку Очакова.



Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім за інформацією районних військових адміністрацій та повітряного командування "Південь"



За інформацією повітряного командування "Південь", опівдні 10 січня в Миколаївській області силами та засобами протиповітряної оборони було збито російський БПЛА "Орлан-10".



О 18:35 у вівторок ворог реактивними системами залпового вогню вдарив у напрямку Очакова. Постраждалих немає.



Протягом ночі з 23:34 до 02:02 ворог обстрілював із РСЗВ територію Куцурубської громади Миколаївського району, випустивши понад 40 реактивних снарядів. Наслідки ушкоджень уточнюються. За попередньою інформацією, постраждалих немає.