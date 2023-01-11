Армія росії пів ночі обстрілювала Миколаївську область

На Миколаївщині українські сили протиповітряної оборони 10 січня збили російський безпілотний літальний апарат "Орлан-10", а російські війська стріляли з РСЗВ у напрямку Очакова.
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім за інформацією районних військових адміністрацій та повітряного командування "Південь"
За інформацією повітряного командування "Південь", опівдні 10 січня в Миколаївській області силами та засобами протиповітряної оборони було збито російський БПЛА "Орлан-10".
О 18:35 у вівторок ворог реактивними системами залпового вогню вдарив у напрямку Очакова. Постраждалих немає.
Протягом ночі з 23:34 до 02:02 ворог обстрілював із РСЗВ територію Куцурубської громади Миколаївського району, випустивши понад 40 реактивних снарядів. Наслідки ушкоджень уточнюються. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім за інформацією районних військових адміністрацій та повітряного командування "Південь"
За інформацією повітряного командування "Південь", опівдні 10 січня в Миколаївській області силами та засобами протиповітряної оборони було збито російський БПЛА "Орлан-10".
О 18:35 у вівторок ворог реактивними системами залпового вогню вдарив у напрямку Очакова. Постраждалих немає.
Протягом ночі з 23:34 до 02:02 ворог обстрілював із РСЗВ територію Куцурубської громади Миколаївського району, випустивши понад 40 реактивних снарядів. Наслідки ушкоджень уточнюються. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
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