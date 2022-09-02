Армія росії в Херсонській області проводить "перевірки" в гаражах та квартирах

Загарбники "перевіряють" гаражі та квартири херсонців на тлі зусиль української армії щодо деокупації області.
Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація у зведенні ОВА за 15 серпня.
За даними Херсонської ОВА, понад 50% мешканців області змушені були виїхати на підконтрольну Україні територію.
Як повідомляється, у співпраці Херсонської та Запорізької ОВА та Міністерства реінтеграції у Запоріжжі відкрили хаб для переселенців із Херсона "Я – Херсон".
Як повідомляється, у співпраці Херсонської та Запорізької ОВА та Міністерства реінтеграції у Запоріжжі відкрили хаб для переселенців із Херсона "Я – Херсон".
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