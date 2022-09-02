Армія росії в Херсонській області проводить "перевірки" в гаражах та квартирах

10:25 15 серпня Київ, Україна

Загарбники "перевіряють" гаражі та квартири херсонців на тлі зусиль української армії щодо деокупації області.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація у зведенні ОВА за 15 серпня.

"Минула доба на Херсонщині була гучна, жителі обласного центру чули автоматні черги, згодом стався черговий точний удар ЗСУ по Антонівському мосту. Ситуація залишається складною по всій області та обласному центру, зокрема. Продовжуються "перевірки" гаражів та квартир херсонців", - йдеться у зведенні.

За даними Херсонської ОВА, понад 50% мешканців області змушені були виїхати на підконтрольну Україні територію.



Як повідомляється, у співпраці Херсонської та Запорізької ОВА та Міністерства реінтеграції у Запоріжжі відкрили хаб для переселенців із Херсона "Я – Херсон".